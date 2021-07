Numa adenda ao prospecto de oferta público do empréstimo obrigacionista, publicada na última terça-feira pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informou que vai apurar, através de um processo de averiguação interna, se a conduta de Luís Filipe Vieira representou um possível conflito de interesse entre as suas obrigações como dirigente do clube e os seus «interesses privados».



A SAD dos encarnados, através do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, vai dar «muito em breve início a um processo de averiguação interna destinado a analisar com todo o rigor todas as condutas que possam mostrar-se relevantes para aferir a existência de conflitos entre os interesses privados ou obrigações de Luís Filipe Vieira e as suas obrigações com a Benfica SAD enquanto membro do Conselho de Administração».



A Benfica SAD ressalva que «não pode» formular juízos a respeito da operação «Cartão Vermelho» e sublinha que não pode «excluir a eventual existência no passado de situações de conflito entre os interesses privados ou obrigações de Luís Filipe Vieira».



Lembre-se que a SAD das águias garantiu a totalidade das obrigações do empréstimo de 35 milhões de euros na passada segunda-feira.