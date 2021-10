O Boavista oficializou junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a aquisição por parte de Gérard López da maioria do capital da SAD.

De acordo com o documento enviado ao regulador, o investidor passará a deter 50,78 por cento do capital social da sociedade anónima dos axadrezados.

López, que investiu também nos franceses do Bordéus, passa a controlar a SAD axadrezada através do grupo «Jogo Bonito», que no final de julho chegou a acordo para adquirir 36,56 por cento das ações da SAD ao Boavista clube e 14,22 por cento à BFC Investimentos.

O Boavista clube passará agora a ter uma posição minoritária que gere o futebol, com apenas 10 por cento do capital social.

Para que a operação se concretize, Gerard López terá de lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), conforme a CMVM determinou no fim de agosto.