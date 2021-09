O Benfica apresentou esta quarta-feira o relatório das contas do exercício que findou a 30 de junho de 2021, com um resultado negativo de 17,4 milhões de euros.

À CMVM, a SAD encarnada justifica este valor negativo com um «período de extraordinária complexidade, sujeito aos impactos da covid-19, para além da não participação na Liga dos Campeões e do forte investimento realizado no plantel de futebol».

Em relação ao período homólogo do ano anterior, os rendimentos operacionais excluindo vendas de jogadores – pouco mais de 94 milhões de euros – registam um decréscimo de 32,8 por cento (139,9 milhões na época anterior). Os encarnados justificam isto com a «inexistência de receitas de matchday [dia de jogo], devido à realização de jogos sem público, e pela redução dos rendimentos com prémios distribuídos pela UEFA».

O Benfica revela ainda que as transações de direitos de atletas – com destaque para Rúben Dias – ascendem a 100 milhões de euros, e que os rendimentos totais ascendem a 204 milhões de euros, o que corresponde ao «quarto melhor exercício de sempre» neste parâmetro.

O ativo da SAD das águias cresceu 7,4 por cento, já que é agora de 523,3 milhões de euros, enquanto o passivo aumentou em 16,5 por cento, sendo agora de 379,6 milhões de euros.