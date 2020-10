O Sporting pagou cerca de quatro milhões e 600 mil euros em comissões neste mercado de transferências.

Depois de divulgarem as contas do mercado de transferências no jornal do clube, os leões voltaram a fazê-lo, agora à CMVM, e com mais pormenores.

No documento verifica-se assim que a SAD liderada por Frederico Varandas pagou 4,6 milhões de euros em comissões de intermediação, sendo que mais de metade deste valor foi pago nos negócios de Acuña para o Sevilha e Wendel para o Zenit: 1,78 e 1,05 milhões, respetivamente.

O terceiro valor mais alto pago pelo Sporting nesta janela de mercado foi também com uma saída: a de Matheus Pereira em definitivo para o West Brom. O emblema de Alvalade pagou 0,825 milhões de libras em comissões, o que corresponde a pouco mais de 900 mil euros.

Em relação a entradas, a comissão mais alta é mesmo a de Pedro Porro, lateral que chegou por empréstimo do Manchester City.

Há negócios que não requereram qualquer comissão no momento, mas que incluem uma comissão anual de manutenção, como são os casos das contratações de Pedro Gonçalves (0,085M), António Adán (0,08M), Nuno Santos (0,142M) e Tabata (0,054M).