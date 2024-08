A estreia de Sebastián Coates pelo Nacional, este domingo, acabou por não correr da melhor maneira, depois do ex-capitão do Sporting ser infeliz no desempate por grandes penalidades, apesar da conquista do troféu.

A disputar a final do Torneio Intermédio da liga uruguaia, o defesa central entrou ao intervalo, com o Nacional a perder por 1-0 frente ao Peñarol. Com o uruguaio de 33 anos em campo, a equipa da casa chegou ao empate, aos 80 minutos, com golo de Petit.

O que parecia ser um jogo de futebol acabou por se tornar num campo de batalha e aos 88 minutos o árbitro foi obrigado a distribuir cartões vermelhos, com dois jogadores de ambos os lados a abandonarem o relvado mais cedo.

Com um empate no final dos 90 minutos, a partida seguiu para a lotaria dos penáltis e lá Coates falhou o oitavo (!) da série. O Nacional acabou por vencer 8-7.

De todo o modo, apesar de ter falhado um penálti, o antigo jogador do Sporting acabou por conquistar um troféu na estreia.