FIGURA: Nuno Mendes

Uma locomotiva sobre a esquerda. Logo ao primeiro minuto mostrou ao que vinha: rompeu pelo flanco, ganhou ressaltos, rematou e a bola acabou no fundo da baliza, num lance anulado por fora de jogo de Sporar. O pulmão, porém, só aguentou uma parte. À semelhança do resto da equipa, Nuno foi perdendo fulgor e aventurando-se menos em zonas ofensivas.

MOMENTO: Minuto 90. A sentença de Marega

Mesmo a perder e acusando fisicamente a boa primeira parte, o Sporting ainda tentou a espaços chegar ao golo do empate. Até final, houve uma centelha de esperança. Apagada por Marega ao minuto 90. Uma sentença que acabou por segurar uma vitória justa do novo campeão nacional, apesar da boa réplica da jovem equipa leonina.

OUTROS DESTAQUES:

Coates

Perigoso na frente, imperial na zona defensiva. Sem Mathieu, cabe ao uruguaio ser o porto seguro numa equipa muito jovem. Esteve perto do golo aos 19m, ao cabecear sobre a barra após canto. Aos 26m, foi decisivo ao salvar uma bola de Díaz quase em cima da linha de golo.

Jovane

O extremo cabo-verdiano é um dos que merece o prémio combatividade, daqueles que se atribuem nas provas de ciclismo. Mostrou grande disponibilidade para partir para cima do adversário e disputou cada lance. Quando chegou a altura de rematar, fê-lo com o perigo do costume. Por vezes, ainda assim, foi demasiado ingénuo na abordagem a alguns lances.