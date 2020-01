Fábio Coentrão afirmou esta quarta-feira que é um «jogador reformado».

O internacional português compareceu no Tribunal de Monsanto, por via do julgamento à Academia de Alcochete, e quando questionado qual a sua profissão, disse: «Sou jogador de futebol reformado.»

Depois de ter estado no Rio Ave na temporada passada, Coentrão era um jogador livre desde o verão. Na altura esteve perto do PAOK e do FC Porto, mas os negócios acabaram por não se concretizar.

A 14 de agosto mostrou-se «cheio de força para abraçar um novo projeto», mas desde então não mais voltou a jogar.

Momentos após as declarações em tribunal, Coentrão afirmou à Tribuna Expresso que não se retirou: «Estou pronto para abraçar um novo desafio. Claro que não estou reformado.»