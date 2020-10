À semelhança do que acontece desde 2014, ano de lançamento da iniciativa, o Maisfutebol ajudou o Guardian, conceituado jornal inglês, a elaborar uma lista que reúne as maiores promessas do futebol mundial.

Desta vez a seleção reúne talentos nascidos em 2003, e o nosso jornal foi desafiado a eleger dois jovens portugueses: a escolha recaiu em Joelson Fernandes, do Sporting, e Ronaldo Camará, do Benfica.

O talento luso tem outros candidatos dignos desta distinção, mas estes são os dois jogadores incluídos na «colheira de 2003», e curiosamente ambos nascidos na Guiné-Bissau.

Joelson renovou recentemente o contrato com o Sporting, e ficou com uma cláusula de 60 milhões de euros. Embora tenha apenas 17 anos, já fez quatro jogos pela principal equipa leonina, na qual foi o terceiro jogador mais jovem a estrear-se.

Ronaldo Camará também passou pela formação do Sporting, mas em 2015 decidiu assinar pelo rival Benfica, onde está desde então. Fez parte da equipa finalista da Youth League este ano, e na temporada 2020/21 tem dois golos apontados em quatro jogos da equipa B.

Veja a edição 2020 da «Next Generation».