Luis Díaz foi eleito o jogador revelação da Copa América.



O extremo do FC Porto anotou quatro golos, dois dos quais no jogo que valeu à Colômbia um lugar no pódio. Além de ter sido eleito o jogador revelação, o jogador de 24 anos faz parte da equipa ideal da prova.



De resto, o melhor onze da Copa América é dominado pela Argentina, seleção que ergueu o troféu.



Onze ideal da Copa América: Emiliano Martínez (Argentina), Isla (Chile), Romero (Argentina), Marquinhos (Brasil) e Estupiñan (Equador); De Paul (Argentina), Casemiro (Brasil), Yotún (Peru); Messi (Argentina), Neymar (Brasil) e Luis Díaz (Colômbia)