Um jogo da Primeira C colombiana, no estádio de Aracataca, foi marcado por um episódio triste e inusitado.

A árbitra Vanessa Ceballos foi agredida por um jogador, depois de lhe ter mostrado o cartão vermelho. Inconformado com a expulsão, Bolívar saiu do banco de suplentes e levantou a mão para lhe desferir uma bofetada, gesto que gerou imediata revolta dentro e fora de campo.

O momento tornou-se ainda mais polémico pela reação da própria árbitra: o apito caiu-lhe da boca e, tomada pela tensão do incidente, tentou responder à agressão, sendo rapidamente contida por outros jogadores.

A Liga de Futebol local condenou o ato, reiterando o repúdio a qualquer forma de violência, sobretudo a de género, e sublinhou que «nenhum ato de agressão verbal ou física contra as mulheres deve ser tolerado ou aceite no âmbito desportivo».

Assista aqui ao incidente: