Richard Ríos (Benfica) e Luis Suárez (Sporting) fazem parte da lista de 26 jogadores convocados para os particulares em solo norte-americano, contra Nova Zelândia, a 16 de novembro (Flórida), e Austrália, a 19 de novembro (Nova Iorque).

O médio do Benfica leva uma assistência em 20 jogos, enquanto o avançado do Sporting regista oito golos e duas assistências em 16 partidas.

A convocatória dos "Cafeteros" conta também com James Rodríguez e Luis Díaz, dupla ex-FC Porto.

