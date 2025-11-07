Colombia
Há 1h e 40min
Colômbia: Richard Ríos e Luis Suárez chamados à seleção
Médio do Benfica e avançado do Sporting vão medir forças com Nova Zelândia e Austrália
Médio do Benfica e avançado do Sporting vão medir forças com Nova Zelândia e Austrália
Richard Ríos (Benfica) e Luis Suárez (Sporting) fazem parte da lista de 26 jogadores convocados para os particulares em solo norte-americano, contra Nova Zelândia, a 16 de novembro (Flórida), e Austrália, a 19 de novembro (Nova Iorque).
O médio do Benfica leva uma assistência em 20 jogos, enquanto o avançado do Sporting regista oito golos e duas assistências em 16 partidas.
A convocatória dos "Cafeteros" conta também com James Rodríguez e Luis Díaz, dupla ex-FC Porto.
📋 ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 7, 2025
Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para la 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐧𝐨𝐯𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 🆚 🇳🇿 y 🇦🇺
🔗 https://t.co/gAN40t9B1b#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/wS4BiGZnL6
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS