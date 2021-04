Fredy Guarín emitiu este domingo um comunicado nas redes sociais a abordar a situação em que se viu envolvido: o médio colombiano foi detido devido a uma situação de violência doméstica em casa dos pais e acabou por ser levado para o hospital por se encontrar num estado visivelmente alterado.

O antigo jogador do FC Porto, atualmente no Millonarios, pediu respeito pela família, em especial pelos filhos, e assumiu que enfrenta um desafio difícil na vida.

Mas primeiro, Guarín agradeceu o apoio que tem recebido: «Quero manifestar à minha família, amigos, fãs, colegas e dirigentes, palavras de agradecimento pela solidariedade e apoio condicional que demonstraram perante a minha atual situação pessoal e familiar.»

«Sobre as versões que circulam nas redes sociais sobre o que aconteceu, é importante esclarecer que não são certas as afirmações que atingem negativamente a minha família; só peço um pouco de respeito por eles, especialmente pelos meus filhos, que não têm de assumir as consequências da minha exposição pública nem dos meus atos», continuou depois.

«Hoje enfrento na minha vida um desses jogos difíceis, mas tenho a certeza de que, com a ajuda de Deus e de cada um dos que acreditam em mim e me conhecem, vamos sair vitoriosos», assumiu depois.

Recorde-se que Guarín foi transportado para o hospital em estado visivelmente alterado: na altura, o diretor da Polícia Nacional apelou ao «uso moderado e controlado de substâncias que podem gerar dependência».