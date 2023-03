Matheus Uribe faz parte da primeira convocatória de Néstor Lorenzo, novo selecionador da Colômbia, para os jogos particulares com a Coreia do Sul e o Japão, marcados para 24 e 28 de março, na janela FIFA para os jogos internacionais.

Dois jogos na Ásia, o primeiro em Ulsan, na Coreia do Sul, o segundo em Osaka, no Japão, mas que não deverão atrapalhar o calendário do FC Porto que, no próximo domingo (19 março), joga em Braga, para a 25.ª jornada, e depois só volta a jogar a 2 de abril, em casa, frente ao Portimonense.

O médio do FC Porto, que já soma 43 internacionalizações e cinco golos marcados pela Colômbia, continua, assim, a fazer parte dos eleitos dos cafeteros, agora comandados pelo argentino Nestor Lorenzo que substituiu Reinaldo Rueda em junho de 2022.

Além de Uribe, Nestor Lorenzo chamou mais três colombianos que também já passaram pelo Dragão: Juan Quintero (Junior/Colômbia), James Rodríguez (Olympiakos/Frécia) e Radamel Falcao (Rayo Vallecano/Espanha). Luís Díaz, ainda a recuperar de lesão no Liverpool, é um dos grandes ausentes neste grupo.

A Colômbia, que falhou a presença no último Mundial, no Qatar, prepara-se agora para retomar a fase sul-americana de qualificação para o Mundial2026.

Os convocados da Colômbia: