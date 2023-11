O grupo guerrilheiro do Exército de Libertação Nacional (ELN) emitiu um comunicado a explicar as razões por que ainda não libertou o pai de Luis Díaz, jogador do Liverpool, que está sequestrado desde 29 de outubro na Colômbia.

Segundo o grupo guerrilheiro, que já tinha manifestado a intenção de libertar o pai do antigo jogador do FC Porto, a zona onde Luis Manuel Díaz está detido é alvo de intensa atividade do exército colombiano e, nesta altura, não estão reunidas condições de segurança para avançar com o plano de libertação.

«A zona continua militarizada, realizam-se sobrevoos constantes, desembarque de tropas, altifalantes a oferecerem recompensas e uma intensa operação de busca que não permite a execução do plano de libertação de maneira rápida e segura, no qual não corra riscos o senhor Luis Manuel Díaz», refere o documento que foi divulgado esta segunda-feira pelo jornal El Colombiano.

A fação do ELN que tem o pai de Luis Díaz em cativeiro, denominada Guerra Norte, explica ainda que, enquanto não estiverem reunidas condições de segurança, terá de «adiar a libertação» do senhor Díaz e, recorda que esse factor pode colocar «em risco» a operação.

Um comunicado divulgado poucas horas depois do apelo desesperado de Luis Días, em Inglaterra, e também da sua mãe, Cilenis Marulanda, na Colômbia.