No mesmo dia em que Luis Díaz voltou a pedir a libertação do pai, depois de marcar ao Lutton, a mãe do jogador do Liverpool também fez um apelo desesperado no decorrer de uma manifestação de solidariedade para com Luis Manuel Díaz que está sequestrado desde 29 de outubro.

«Libertem-no agora, queremos tê-lo em casa», pediu Cilenis Marulanda, de olhos fechados e visivelmente emocionada, no decorrer de uma manifestação de solidariedade para com a família que decorreu em Barrancas, na Colômbia,.

No mesmo dia Luís Díaz, exibiu uma mensagem na camisola depois de marcar o golo do empate do Liverpool diante do Lutton (1-1), já nos descontos. «Libertem o meu papá», escreveu o internacional colombiano, ainda antes de divulgar um comunicado mais extenso, dirigido ao Exército de Libertação Nacional (ELN), no qual pede a libertação de «todos os sequestrados».