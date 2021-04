Treinador do Millonarios, Alberto Gamero assumiu-se surpreendido pela situação de Fredy Guarín, internacional colombiano que se envolveu numa situação de violência familiar e que foi levado visivelmente alterado pela polícia para o hospital.

«Fiquei surpreendido com a situação do Guarín porque o tempo que esteve aqui nunca demonstrou o que estava a passar. Hoje aproveito esta oportunidade para dizer ao Guarín que a equipa técnica, os jogadores e a administração estão com ele, com o ser humano que conhecemos. Esses atos que vimos do Guarín não conhecemos nem conhecíamos», afirmou, em declarações à Radio Caracol.

«A última coisa que falei com o Guarín foi que seria muito complicado ele jogar contra o Bucaramanga dois dias depois de jogar 70 minutos frente ao Rionegro. (...) No domingo fez um treino espetacular, por isso estamos surpreendidos com esta situação. No dia seguinte ligou e disse que tinha um problema pessoal, compreendemos. Infelizmente, não regressou até ao dia de hoje», acrescentou.

O técnico mantém a esperança de ver Guarín triunfar no Millonarios: «Guarín é sempre o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. Parecia estar feliz. Fez um grande esforço para perder 14 kilos, quem faz isso é uma pessoa dedicada que quer jogar. Isto dá-me tristeza, oxalá Deus o ilumine e possa terminar a carreira da melhor maneira. Ainda pode dar muito ao Millonarios ou a outra equipa, vai assentar a cabeça e terminar bem a carreira.»

De resto, o emblema colombiano emitiu um comunicado a declarar apoio total ao antigo jogador do FC Porto: «Estaremos ao seu lado para que receba toda a ajuda profissional que possa receber neste momento crítico.»