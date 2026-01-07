O Millonarios da Colômbia anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado Radamel Falcao.

O antigo jogador do FC Porto regressa assim ao «clube do coração» depois de em julho de 2025 ter pedido para sair do clube após duas temporadas.

No período que representou o Millonarios, Falcao realizou 29 jogos, tendo faturado por 11 ocasiões. Na última temporada, o clube colombiano ficou no segundo lugar no torneio de abertura e no 15.º posto no torneio clausura.

De recordar, Falcao é o melhor marcador colombiano de sempre, marca que alcançou em novembro de 2024.