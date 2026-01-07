Colombia
OFICIAL: Falcao volta ao Millonarios para «uma última dança»
Antigo avançado do FC Porto regressa ao «clube do coração» cerca de seis meses depois de ter pedido para sair
O Millonarios da Colômbia anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado Radamel Falcao.
O antigo jogador do FC Porto regressa assim ao «clube do coração» depois de em julho de 2025 ter pedido para sair do clube após duas temporadas.
No período que representou o Millonarios, Falcao realizou 29 jogos, tendo faturado por 11 ocasiões. Na última temporada, o clube colombiano ficou no segundo lugar no torneio de abertura e no 15.º posto no torneio clausura.
De recordar, Falcao é o melhor marcador colombiano de sempre, marca que alcançou em novembro de 2024.
¡Radamel Falcao García regresa a su casa! 🐯💙⚽✨ #UnÚltimoBaile@FALCAO pic.twitter.com/ZraXsez2el— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026
