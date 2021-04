De regresso à Colômbia para jogar no Millonarios, Fredy Guarín foi notícia esta semana no país natal pelas piores razões, depois de ter sido detido por alegadas agressões a familiares.

A detenção do antigo médio do FC Porto foi confirmada pela Polícia Metropolitana do Vale de Aburra.

Segundo a imprensa colombiana, Guarín agrediu o próprio pai e mais alguns familiares. Inclusivamente há um vídeo a circular nas redes sociais no qual se vê o internacional colombiano visivelmente alterado e com muito sangue nas roupas.

Refira-se, de resto, que Guarín pediu dispensa dos treinos do Millonarios por «razões pessoais».