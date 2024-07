Radamel Falcao já treina no «clube do coração», nos colombianos do Millionarios. Na quinta-feira, o avançado de 38 anos deu início aos treinos, para delírio dos adeptos. Afinal, é o regresso de um ídolo ao seu país, 23 anos depois.

Numa carreira marcada pela formação e estreia como sénior no River Plate, Falcao deu o salto para a Europa pela porta do FC Porto, em 2009.

Seguiram-se passagens por Atlético Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray e Rayo Vallecano. Por isso, o currículo do «Tigre» está recheado com Liga Europa (2), Supertaça Europeia, Liga portuguesa (2), Taça de Portugal (2), Supertaça portuguesa (2), Liga argentina, Taça do Rei (Espanha) e Ligue 1 (França).

Entre clubes, a transferência mais cara deu-se para o Mónaco, quando o emblema francês pagou 43 milhões de euros ao Atlético Madrid. Por sua vez, os espanhóis pagaram 40 milhões de euros ao FC Porto.

¡Anda suelto un tigre con hambre de gol! 🐅⚽️💙🔥 @FALCAO pic.twitter.com/DRequChj6Q — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 5, 2024

Pela seleção da Colômbia, Falcao disputou a Copa América de 2011, 2015 e 2019, além do Mundial de 2018, na Rússia.

Na última época, o Millionarios venceu a Supertaça, mas foi sexto no campeonato. Na fase de grupos da Libertadores, foi último do Grupo E, atrás de Bolívar, Flamengo e Palestino.

Las fotos más esperadas por toda Latinoamérica unida… ¡Radamel de azul y blanco! 🤩💙⚽️🔥



¡Bienvenido Tigre! 🐅Ⓜ️🙌 ¡Bienvenido @FALCAO! pic.twitter.com/BuHXFhDmpZ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 4, 2024