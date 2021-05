Depois de ter feito parte dos convocados da Colômbia da fase de apuramento para o Mundial 2022 e da Copa América, James Rodríguez foi dispenso dos trabalhos da seleção pelo técnico Reinaldo Rueda.



Segundo a Federação cafetera, o médio do Everton foi submetido a exames médicos que atestaram a sua incapacidade física para jogar, estando dessa forma afastado dos próximos jogos. No entanto, o internacional colombiano não concordou com a decisão e sentiu que não tem a confiança de Rueda.



«A todos os meios de comunicação, aos adeptos de futebol e ao público em geral quero expressar os meus sentimentos pela decisão tomada pela equipa técnica da seleção da Colômbia para os jogos de apuramento para o Mundial 2022 e para a Copa América. Estou na fase final da minha recuperação. Esperei tempo suficiente para conseguir chegar na plenitude das minhas capacidades para jogar e para que isso não afetasse a minha participação nos compromissos da nossa seleção. (...) Foi com surpresa que recebi a informação do corpo técnico: decidiram não contar comigo e desejaram-me a recuperação plena. Processo que eu já completei e pelo qual me sacrifiquei muito. Não posso esconder a minha desilusão porque para mim significa tudo representar o meu país. Não ter a confiança do selecionador causa-me uma dor enorme, já que eu sempre dei a minha vida pela Colômbia. Aos meus companheiros, desejo-lhes o melhor. Vou apoiá-los à distância com a paixão de sempre», lê-se no comunicado de James.



Edwin Cardona foi o jogador chamado para substituir James Rodríguez.