«Falar de James Rodríguez na Colômbia é como falar de Messi ou Maradona»
René Higuita deixa rasgados elogios ao antigo jogador do FC Porto
René Higuita deixou rasgados elogios a James Rodríguez e acabou mesmo por comparar o antigo jogador do FC Porto aos astros do futebol argentino, Lionel Messi e Diego Maradona.
Em declarações no programa mexicano Somos Fox, o antigo internacional colombiano destacou a qualidade do compatriota e jogador do Club León, garantindo que são atletas como James Rodríguez que dão «cor, brilho e beleza» ao futebol.
«Falar de James Rodríguez na Colômbia é como falar de um Lionel Messi ou de um Diego Maradona. São jogadores diferentes e que, com a sua qualidade, dão cor, brilho e beleza ao futebol. Eu renovava contrato com ele, mas quem sabe o que pode acontecer», referiu o antigo guarda-redes.
Ao longo da carreira, James Rodríguez conquistou 22 títulos, com destaque para as duas Ligas dos Campeões pelo Real Madrid, assim como a Liga Europa e os três campeonatos nacionais no FC Porto.