O treinador do América Cali protagonizou um momento reprovável, ao ínicio da madrugada desta quinta-feira, durante o encontro diante do Independiente Medellín, em que as duas equipas disputavam uma vaga na Taça Sul-Americana.

O ambiente «quentinho» do jogo decisivo transferiu-se para os bancos suplentes. Durante uma disputa de bola, Juan Mosquera caiu no relvado para lá da linha lateral e foi pisado propositadamente pelo técnico do América, Juan Carlos Osorio.

Como se não bastasse a agressão física, o técnico colombiano ainda insultou o jogador, apelidando-o de «maricas», tal como é possível decifrar pelas imagens da transmissão televisiva.

No final, o Medellín acabou por sorrir, tendo vencido nas grandes penalidades.

O momento da agressão: