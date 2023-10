Luis Díaz recebeu uma chamada do diretor da polícia colombiana, na sequência do sequestro aos pais do antigo jogador do FC Porto, agora no Liverpool.

O diretor da polícia, William René Salamanca, informou o internacional colombiano de que a sua mãe já havia sido resgastada, «sã e salva», e perguntou se o pai, ainda sob a alçada dos raptores, tem algum problema de saúde, algo que Díaz negou.

O extremo de 26 anos revelou ainda que tem estado em contacto permanente com os familiares.

Entretanto, os órgãos de comunicação colombianos revelaram o reencontro da mãe de Luis Díaz com os familiares após a libertação [ver segundo vídeo].