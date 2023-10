O subdiretor geral da polícia nacional da Colômbia afirmou que alguns dos suspeitos de terem participado no rapto do pai de Luis Díaz já foram identificados e que é pouco provável que Luis Manuel Díaz tenha sido levado para fora do país.

«Sabemos quais são as pessoas que podem estar ligadas a isto. Quando sucedem acontecimentos destes, geralmente não é algo espontâneo. Há uma panificação anterior, gente que arrasta as pessoas para um determinado lugar até que cheguem outras e é isso que estamos a investigar», afirmou o general Alejandro Zapata em conferência de imprensa.

O pai do ex-futebolista do FC Porto foi sequestrado no sábado numa bomba de gasolina em Barrancas, cidade do norte da Colômbia situada a escassos quilómetros da fronteira com a Venezuela. «Nesta altura não temos qualquer evidência que indique que se tenha atravessado a fronteira. Não o podemos afirmar, mas também não podemos descartar essa possibilidade. É muito possível que procurem a possibilidade de fugir para aí», reconheceu o oficial.

As relações diplomáticas entre Colômbia e Venezuela estiveram cortadas durante vários anos, tendo sido reatadas em 2022, embora haja ainda um clima de tensão entre os dois países vizinhos. «Esperamos que não tenha sido levado para a Venezuela. Se aconteceu ou se vier a acontecer, a única pessoa que tem a chave para resolver este problema é Gustavo Petro, o presidente da República, que é a única pessoa que tem amigos lá», apontou ainda Francisco Barbosa, procurador-geral da Colômbia.

Ao El Tiempo, uma fonte da polícia terá dito que Luis Manuel Díaz foi levado por quatro homens e que, acredita-se, estarão escondidos numa fazenda ainda não identificada.

Recorde-se que a mãe do ex-jogador do FC Porto foi resgatada poucas horas após o sequestro. A operação de busca e salvamento do pai de Luis Díaz prossegue com 230 elementos dos comandos de élite da polícia e do exército.

As autoridades oferecem recompensas de 200 milhões de pesos (4.600 euros) a quem tiver informações que permitam ajudar a localizar o paradeiro de Luis Manuel Díaz.