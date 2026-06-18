Luis Díaz: «Uzbequistão foi o primeiro jogo e há que melhorar»
Apesar da vitória e consequente liderança do Grupo K, o ex-FC Porto aponta a níveis superiores
Apesar da vitória e consequente liderança do Grupo K, o ex-FC Porto aponta a níveis superiores
No rescaldo à vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão (3-1), na primeira jornada do Grupo K do Mundial 2026, Luis Díaz – autor de um golo e de uma assistência, e eleito o melhor jogador em campo pela FIFA – revelou-se feliz pela estreia a marcar na prova.
«Tenho de me sentir orgulhoso, feliz e desfrutar destes momentos lindos. Se fizermos um bom trabalho como grupo, o individual vai sobressair. Foi o nosso primeiro jogo e há que melhorar. Fizemos o que queríamos, que era ganhar. Temos de enfrentar a próxima partida da mesma forma para garantir a qualificação.»
«Desde o aquecimento que senti que algo especial iria acontecer. Muitas coisas do passado voltaram à tona porque lutei por estes momentos. Cumpri o sonho de criança», disse o antigo avançado do FC Porto, atualmente no Bayern Munique.
Sobre o Uzbequistão, o extremo elogiou o estreante.
«Sabíamos que ia ser um adversário complicado. Começámos bem e controlámos em alguns momentos. Na segunda parte, eles melhoraram muito e nós caímos um pouco, mas creio que é normal», acrescentou.
A Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, dois de vantagem sobre RD Congo e Portugal. Na madrugada de quarta-feira (03h), os “Cafeteros” jogam ante a República Democrática do Congo, já depois de Portugal defrontar o Uzbequistão na terça-feira (18h).