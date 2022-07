O Colónia decidiu inovar e pôs os próprios jogadores a filmar o jogo com o Milan, uma partida de preparação que os italianos venceram por 2-1.

O clube germânico colocou bodycams em alguns futebolistas e o resultado das imagens é fantástico. Por exemplo, no vídeo abaixo temos a sensação de estar na área do Milan aquando do golo do Colónia e praticamente participar na jogada.

Ora veja: