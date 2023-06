Precisa de abastecer? Espere por segunda-feira.



De acordo com a CNN Portugal, os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, contrariando a tendência de subida das últimas semanas. A descida mais acentuada deverá sentir-se na gasolina com menos 2,5 cêntimos por litro. Por sua vez, espera-se que o gasóleo fique meio cêntimo mais barato por cada litro.



A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) relativos a esta quinta-feira apontam para um preço médio do gasóleo simples de 1,444 euros por litro e na gasolina simples 95 de 1,684 por litro. Tendo em contas estes valores de referência, o litro do gasóleo para os 1,439 euros e o da gasolina passa para 1,659.

