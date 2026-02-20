O preço do gasóleo vai subir um cêntimo por litro a partir de segunda-feira, enquanto o valor da gasolina não se vai alterar. A informação foi publicada nesta sexta-feira pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP).

Assim, e como explica a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio da gasolina simples segue fixado nos 1,684 euros por litro. Por sua vez, o gasóleo simples sobe para 1,591 euros por litro.

«Note-se que estas previsões são feitas com base na assunção da manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços», avisa o ACP.