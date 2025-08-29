Os preços dos combustíveis vão mudar a partir da próxima segunda-feira. De acordo com informação do Automóvel Clube de Portugal (ACP), o preço da gasolina vai sofrer uma queda de meio cêntimo e o gasóleo ficará meio cêntimo mais caro.

Por isso, a partir de 1 de setembro, o preço médio do gasóleo simples vai crescer para os 1,550 euros por litro. Já o preço médio da gasolina simples 95 vai descer para os 1,693 euros por litro.

Recorde-se que os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.