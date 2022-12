A gasolina deverá aumentar dois cêntimos enquanto o gasóleo deverá descer um cêntimo, noticia a CNN Portugal.



Uma evolução inversa à verificada na semana passada. A partir desta segunda-feira, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,598 euros por litro de gasóleo simples e 1,602 por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras.

Estes preços já têm em conta as medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês. Assim, durante o mês de dezembro, o efeito de mecanismo de compensação aplicado em dezembro levou, na prática, a um agravamento da carga fiscal, que sobe 4,8 cêntimos no litro de gasóleo e 2,9 cêntimos no de gasolina face a novembro.

No entanto, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento. Os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.



