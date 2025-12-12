O preço do gasóleo vai descer 2,5 cêntimos na segunda-feira, enquanto o preço da gasolina vai descer 2 cêntimos, de acordo com o ACP.

Os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor variam consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços.