Combustíveis
Aproveite para abastecer: preços de gasolina e gasóleo em queda
Os preços cobrados ao consumidor variam consoante o posto de abastecimento
O preço do gasóleo vai descer 2,5 cêntimos na segunda-feira, enquanto o preço da gasolina vai descer 2 cêntimos, de acordo com o ACP.
Os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor variam consoante o posto de abastecimento.
Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços.
