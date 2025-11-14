O preço do gasóleo vai subir 0,5 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai subir 3 cêntimos, de acordo com dados fornecidos pelo Automóvel Clube de Portugal.

Os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Esses preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

