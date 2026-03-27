Depois de semanas com fortes aumentos, o preço dos combustíveis vai finalmente descer, mas apenas um pouco.

De acordo com fontes do setor, a gasolina vai ficar 2,5 cêntimos por litro mais barata, já o gasóleo desce entre meio cêntimo e um cêntimo por litro.

De recordar, os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Refira-se ainda que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.