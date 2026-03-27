Combustíveis
Há 23 min
Vai abastecer? Espere uma descida do preço dos combustíveis na próxima semana
Gasolina desce 2,5 cêntimos por litro, já o gasóleo cai cerca de um cêntimo
GP
Gasolina desce 2,5 cêntimos por litro, já o gasóleo cai cerca de um cêntimo
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Depois de semanas com fortes aumentos, o preço dos combustíveis vai finalmente descer, mas apenas um pouco.
De acordo com fontes do setor, a gasolina vai ficar 2,5 cêntimos por litro mais barata, já o gasóleo desce entre meio cêntimo e um cêntimo por litro.
De recordar, os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.
Refira-se ainda que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.
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