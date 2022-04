Os preços dos combustíveis continuam a subir diariamente. Em comparação com a semana anterior, o gasóleo simples encareceu 5,8 cêntimos por litro em média em Portugal.

São mais 3 por cento de aumento do preço de venda do gasóleo numa semana. No mesmo período, o preço internacional do petróleo até caiu: o índice Brent fechou esta terça-feira nos 104,61 dólares por barril, quando estava nos 113 dólares na segunda-feira da semana passada.

O gasóleo é o combustível que mais tem subido de preço desde o início da invasão russa à Ucrânia, por razões relacionadas com a escassez de produtos refinados causada pelas sanções à Rússia. Os preços das gasolinas têm subido menos: na última semana, a gasolina simples 95 subiu 2,7 cêntimos por litro.

As gasolinas também acumulam fortes subidas, mas inferiores, na casa dos 17 cêntimos por litro, ou seja, mais 9 por cento do que na véspera da invasão da Ucrânia pela Rússia.



