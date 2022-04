O Governo anunciou, por fim, a data para a descida do imposto sobre os produtos petrolíferos: será na próxima segunda-feira, 2 de maio. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro António Costa, esta quinta-feira no Parlamento, aquando do início do debate sobre o Orçamento do Estado.

Esta será a segunda descida no imposto desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas mais expressiva do que a anterior. No total, o impacto será uma redução dos preços de venda das gasolinas e gasóleos superior a 20 cêntimos.



Até segunda-feira, mantém-se em vigor a primeira descida do imposto, que reduziu em 4,7 cêntimos o preço por litro no gasóleo e em 3,7 cêntimos por litro o da gasolina. Na altura, o governo estimou que, em resultado da primeira redução (em vigor) e da segunda (agora agendada), «a redução no preço de venda ao público em virtude da descida do ISP ascenderia» a 21,5 cêntimos no gasóleo e 20,7 cêntimos na gasolina.

Isto permite estimar que os preços na segunda feira descerão mais cerca 17 cêntimos no gasóleo e na gasolina.