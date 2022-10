O preço dos combustíveis vai subir muito na próxima semana. Aumento dos preços soma-se à descida do desconto de imposto decidido pelo Governo esta semana, o que justifica um aumento tão grande.

Nesse sentido, segundo as fontes do mercado que se baseiam na cotação internacional e dos produtos refinados, o preço da gasolina deverá subir 7,2 cêntimos por litro na próxima semana e o preço do gasóleo deverá subir 11,5 cêntimos por litro.

Esta subida ocorre numa semana em que o Governo decidiu prolongar o corte do imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) até ao final de outubro, mas onde decidiu também diminuir esse corte em quatro cêntimos no caso da gasolina, o que levou a uma subida do preço de venda ao público deste combustível na passada terça-feira.

