Os preços dos combustíveis vão voltar a sofrer alterações na próxima semana, segundo as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, mas em sentidos opostos, com o gasóleo a voltar a descer, mas com a gasolina a subir.

Assim, na semana de 18 a 24 de maio, o gasóleo, que há uma semana tinha baixado 7 cêntimos, vai descer mais um cêntimo, mas a gasolina, que tinha baixado 2 cêntimos, volta agora a subir 4 cêntimos.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento, uma vez que a política de preço dos combustíveis é livre em Portugal.