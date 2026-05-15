Combustíveis
Há 1h e 11min
Gasóleo volta a descer, mas gasolina sobe na próxima semana
Preços voltam a sofrer alterações segundo as previsões do Automóvel Clube de Portugal
Preços voltam a sofrer alterações segundo as previsões do Automóvel Clube de Portugal
Os preços dos combustíveis vão voltar a sofrer alterações na próxima semana, segundo as previsões avançadas pelo Automóvel Clube de Portugal, mas em sentidos opostos, com o gasóleo a voltar a descer, mas com a gasolina a subir.
Assim, na semana de 18 a 24 de maio, o gasóleo, que há uma semana tinha baixado 7 cêntimos, vai descer mais um cêntimo, mas a gasolina, que tinha baixado 2 cêntimos, volta agora a subir 4 cêntimos.
Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.
Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento, uma vez que a política de preço dos combustíveis é livre em Portugal.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS