O preço dos combustíveis vai voltar a subir na próxima semana, com o gasóleo a subir 1,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina vai subir 0,5 cêntimos, de acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP).

«O preço médio do gasóleo simples vai subir para 1,573 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá ser de 1,672 euros por litro», refere o ACP.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.