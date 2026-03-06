A guerra no Irão vai chegar aos bolsos dos portugueses e em força já a partir da próxima semana com o preço do gasóleo a disparar, com uma subida de 23 cêntimos por litro, já a partir da próxima segunda-feira, segundo as estimativas do Automóvel Clube de Portugal. O preço da gasolina também vai subir 7,5 cêntimos por litro.

Estes valores resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras, mas os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estas médias também já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Neste capítulo, recordamos que o primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou esta semana que o Governo vai avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP [Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos ] para compensar uma eventual subida dos combustíveis caso se verifique um aumento superior a 10 cêntimos face ao valor desta semana.

Ora, de acordo com o mercado, isso deve mesmo acontecer já a partir de segunda-feira, pelo menos no caso do gasóleo, que irá ficar bem acima do valor. Luís Montenegro não foi claro sobre o que poderia acontecer caso a subida do valor não se verificasse em ambos os combustíveis.