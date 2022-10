Ao contrário do que tem acontecido nas últimas três semanas, os combustíveis vão finalmente descer a partir da próxima segunda-feira.

Segundo a previsão da Away, a gasolina vai descer cerca de 6 cêntimos/litro, enquanto o gasóleo deverá descer apenas 1 cêntimo/litro.

Com esta descida, o preço médio praticado em Portugal Continental, que se situa muito próximo da barreira dos dois euros - em alguns postos ultrapassou mesmo esse valor - vai passar de €1,95 para €1,94€ no caso do gasóleo simples e de €1,88 para €1,82 no caso da gasolina 95.

Mesmo com preços ligeiramente mais reduzidos, tanto a gasolina como o gasóleo continuam a ser vendidos a valores superiores aos que se registavam no início da invasão da Ucrânia pela Rússia.