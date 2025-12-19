Os preços do gasóleo e da gasolina vão descer 3 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, segundo está a avançar o Automóvel Clube de Portugal.

Caso se confirmem estas previsões, o preço médio do gasóleo simples vai fixar-se nos 1,519 euros, enquanto o da gasolina simples 95 vai descer para os 1,645 euros a partir da próxima semana. 

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

