Aproveite para atestar o seu carro este fim de semana, uma vez que a partir da próxima segunda-feira os preços dos combustíveis vão voltar a subir.

O preço do gasóleo vai subir 0,5 cêntimos por litro, enquanto o preço da gasolina vai subir 1 cêntimo, de acordo com o que está a avançar o Automóvel Clube de Portugal.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.