Os preços dos combustíveis deverão descer na próxima semana, segundo dados provisórios divulgados pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

Segundo as previsões, o gasóleo vai descer 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina vai descer apenas 1,5 cêntimos por litro.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.