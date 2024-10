Estava anunciado como uma oportunidade única e a não perder, a partir das 19h35, quarenta minutos depois do pôr do sol. O cometa do século, com o nome de C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, poderia então ser visto a olho nu.

O astrofísico Nuno Peixinho , investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, já tinha avisado que «a janela de oportunidade» para observar o cometa era «pequena», uma vez que depois das 20h00 já estaria «muito baixinho» no horizonte.

Ora a verdade é que muitos portugueses foram para a rua à procura do cometa e não o conseguiram ver, mas houve quem até tivesse tirado fotografias ao momento. Os especialistas dizem que em muitas zonas do país havia demasiadas nuvens.

Sobretudo nas terras mais altas, por exemplo de Trás-os-Montes, o cometa foi bem visível, ele que está a quase 71 milhões de quilómetros da Terra e a pouco mais de 82 milhões de quilómetros do Sol.

Os modelos orbitais sugerem que o cometa não voltará a aproximar-se da Terra durante centenas de milhares de anos, isto se algum dia regressar.

Valongo, vista para o Porto #cometa

©️Lipinho Ferreira pic.twitter.com/sfhCzJ3Z0f — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 13, 2024

Cometa visto desde Vila Franca de Xira, Área Metropolitana de Lisboa ☄️

©️Rosa Carvalho pic.twitter.com/jHw6Ljo51A — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 13, 2024

Emocionada depois de ver o cometa Tsuchinshan-Atlas perto de Montemor ✨#cometa pic.twitter.com/NRPf37XJxj — Binogrepolian (@Binogrepolian) October 13, 2024

O Cometa passou - e apanhado pela lente da Canon EOS R50 - na Lezíria Ribatejana, na cidade de Samora Correia.

Amigo cometa, até daqui por umas dezenas de milhares de anos! Cuidado com esses malucos à solta pelo Sistema Solar. pic.twitter.com/urfArS79AI — player1paulo (@player1paulo) October 13, 2024

Se olhares bem consegues ver o cometa a passar pelo céus do Barreiro ✨✨✨✨ pic.twitter.com/WlDaY22XtK — Emma (@EmmaBat_) October 13, 2024

Mais um registo sublime desde São Lourenço, Chaves.#Cometa

©️ Cecília Castanheira pic.twitter.com/RaSVDXbmR1 — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 13, 2024

Cometa☄️ desde Mairos, Chaves, Alto Tâmega e Barroso.

©️ Catarina Alves pic.twitter.com/CKySq32Jzv — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 13, 2024

Em Bragança está top!#Cometa

©️ Ferdinando Silva pic.twitter.com/fwrWalft4i — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) October 13, 2024