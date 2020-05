A Liga aponta o reinício do campeonato profissional de futebol para o dia 4 de junho.

Foi essa a data discutida na reunião da Comissão Permanente de Calendários, nesta terça-feira.

Refira-se que a primeira data a ser apontada para o regresso da competição em Portugal tinha sido o último fim-de-semana de maio, já com autorização, do governo, mas a mesma foi adiada agora para o início de junho.

Leia o comunicado da Liga na íntegra:

«No passado domingo, a DGS emitiu o parecer técnico sobre as condições do regresso da Liga NOS à competição, no seguimento da decisão do Governo do passado dia 30 de abril.

Recorde-se que, nessa data, o Executivo enquadrou esta competição profissional como uma das atividades autorizadas ao desconfinamento.

Ao longo dos últimos dias, as várias entidades têm levado a cabo sucessivas reuniões de alinhamento para que a retoma possa acontecer em segurança e com todas as medidas de proteção que mitiguem os riscos do regresso à atividade, seguindo-se uma fase de vistorias para apuramento dos estádios que efetivamente cumprem os requisitos definidos naquele parecer técnico.

Antecipa-se que este trabalho conjunto da DGS, da FPF e da Liga Portugal sirva de modelo para a retoma de outras atividades económicas, pretendendo-se que esta competição profissional forneça um exemplo das boas práticas que esta pandemia nos impõe.

Por forma a garantir que são rigorosamente vistoriados os estádios e realizados os testes médicos a todos os profissionais envolvidos nos jogos e na respetiva organização, está apontada a data de 4 de junho de 2020 para o primeiro jogo da 25.ª jornada da Liga NOS.»