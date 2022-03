Os clubes e seleções da Bielorússia estão obrigados a disputar os jogos como visitados das competições da UEFA em terreno neutro e sem a presença de público, anunciou o organismo esta quinta-feira.

A decisão, com efeitos imediatos, foi tomada durante a reunião do Comité Executivo da UEFA, que na segunda-feira determinou a suspensão de clubes e seleções russos de todas as suas competições, em conjunto com a FIFA, devido à invasão russa na Ucrânia.

«O Comité Executivo da UEFA, reunido hoje, decidiu que todos os clubes e seleções da Bielorrússia a competir nas provas da UEFA devem disputar os jogos como visitados em terreno neutro, com efeito imediato. Além disso, não será autorizada a presença de espetadores», lê-se no comunicado do organismo que tutela o futebol europeu.

A UEFA adiantou ainda que vai convocar mais reuniões para «reavaliar a situação à medida que evolui e adotar novas medidas, se necessário».