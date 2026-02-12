Comité Executivo UEFA
Fernando Gomes eleito membro honorário do Comité Executivo da UEFA
Proposta de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, pretende enaltecer percurso do antigo líder da Federação Portuguesa de Futebol
Fernando Gomes foi eleito, esta quinta-feira, membro honorário do Comité Executivo da UEFA.
A eleição decorreu no âmbito do 50.º Congresso do organismo, realizado em Bruxelas, após a proposta de Aleksander Ceferin, que pretende enaltecer o percurso do atual líder do Comité Olímpico de Portugal e antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e «vice» da UEFA.
Recorde-se que Fernando Gomes desempenha o cargo de presidente do Comité Olímpico de Portugal desde março de 2025, após ter passado 14 anos à frente da FPF.
