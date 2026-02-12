Fernando Gomes foi eleito, esta quinta-feira, membro honorário do Comité Executivo da UEFA.

A eleição decorreu no âmbito do 50.º Congresso do organismo, realizado em Bruxelas, após a proposta de Aleksander Ceferin, que pretende enaltecer o percurso do atual líder do Comité Olímpico de Portugal e antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e «vice» da UEFA.

Recorde-se que Fernando Gomes desempenha o cargo de presidente do Comité Olímpico de Portugal desde março de 2025, após ter passado 14 anos à frente da FPF.