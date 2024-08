A Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal propôs, por unanimidade, que o vice-presidente Artur Lopes substitua José Manuel Constantino, presidente que faleceu no passado domingo, até às eleições.



Esta decisão, segundo informa o COP, será levada a votação em Assembleia Plenária que irá ser convocada para setembro.



As eleições para o Comité Olímpico de Portugal deverão realizar-se no primeiro trimestre de 2025.