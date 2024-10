Artur Lopes apelou, esta quinta-feira, à alteração dos valores alocados pelo Governo ao desporto, antes da votação na generalidade do Orçamento de Estado para 2025 (OE).

Um dia depois de apresentar a proposta 42,5 milhões de euros na Assembleia da República, o Governo corrigiu os valores da despesa prevista para 54,5 milhões.

«É muitíssimo importante que esta alteração esteja plasmada no OE. Não deixar isso para a especialidade», referiu o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP).

As declarações aconteceram na sequência da reunião com os grupos parlamentares do CDS e do PS.

Nesses encontros, o COP manifestou «uma expectativa de que a verba para o desporto fosse maior», na esperança de que os projetos aliados ao movimento olímpico sejam sustentados pelo OE, não dependendo, por exemplo, das verbas oriundas dos Jogos Santa Casa.

Em setembro, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou a intenção de «fazer crescer acima de 20 por cento» o valor alocado aos contratos-programas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028.

«Precisamos de saber onde estão os 20 por cento para a preparação olímpica. Foi uma promessa do primeiro-ministro», vincou Artur Lopes.

Além da distância para a realidade europeia quanto a apoios destinados ao desporto, o presidente do COP lembrou as verbas para a «luta antidoping».

Quanto a reuniões com os restantes partidos, o COP aguarda por respostas.