As verbas para os contratos-programa de preparação olímpicas e paralímpica para os Jogos de 2024, em Paris, vão aumentar pelo menos 15 por cento face aos Jogos Olímpicos de Tóquio, revelou esta terça-feira a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

«No ciclo anterior o aumento dos apoios [em relação ao Rio2016] foi de 15 por cento, o que lhe posso garantir é que neste ciclo o aumento não será inferior a este valor. Os nossos atletas precisam de apoios e estamos comprometidos a reforçar esse apoio», disse Ana Catarina Mendes, citada pela Lusa, na audição no Parlamento, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado (OE).

A governante garantiu ainda que serão assinados este ano os contratos-programa para o ciclo 2023-2025 com os comités olímpico e paralímpico.

Ana Catarina Mendes disse que a proposta apresentada pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) é de 29 milhões de euros, enquanto o programa para Tóquio2020 rondou os 18 milhões.

Também esta terça-feira, o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, afirmou estar «muito preocupado» com os atrasos e valores insuficientes do financiamento à preparação para os Jogos Olímpicos Paris2024 devido às eleições antecipadas e o adiamento do Orçamento do Estado.